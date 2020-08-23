Мбаппе: Хочу написать историю французского футбола

Форвард дал свой комментарий накануне финала Лиги чемпионов.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказал свое мнение о предстоящем финале Лиги чемпионов против Баварии.

"Я всегда говорил, что хочу написать историю французского футбола. У меня есть еще одна возможность сделать это в финале".

"Когда я приехал в 2017 году, у ПСЖ были трудности, теперь мы находимся в финале. Это показывает, что мы никогда не сдавались, и для французской команды будет потрясающе выиграть Лигу чемпионов. Вот почему я подписал контракт"

"Я всегда мечтал встретиться с лучшими игроками. Вы хотите встретиться с лучшими и победить их. Нам нужно играть, как всегда. Мы надеемся вернуться в Париж с кубком. Это крупнейшее клубное соревнование", — цитирует Мбаппе Goal.

Ранее свой комментарий накануне решающей встречи дал главный тренер парижан Томас Тухель.