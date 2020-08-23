Тухель: Согласен, что у Баварии есть небольшое преимущество, но оно не будет решающим

Главный тренер ПСЖ — о предстоящем матче против Баварии в финале Лиги чемпионов.

Томас Тухель в ожидании финала ЛЧ рассказал о кадровой ситуации, а также о настрое команды на предстоящую игру.

"Травма Верратти была вследствие удара, а не мышечного повреждения, поэтому сейчас нет большого риска. Он чувствует себя относительно комфортно. Похожая ситуация была с Мбаппе. Готов ли он на 100% отыграть 120 минут? Конечно, нет. В конечном итоге нам нужно ответить на вопрос, готов ли он играть вообще. Ответ — да. Если ничего особенного не произойдет на тренировке. Утром мы сможем принять решение о том, выйдет ли он в стартовом составе".

"Верратти и Гуйе тренировались с нами после матча с Лейпцигом. Никаких проблем. Они будут участвовать во всей тренировке сегодня, так что завтра они будут в строю".

"У Наваса другая ситуация. Он собирается посмотреть, сможет ли тренироваться в первый раз после травмы. Так что тут будет все просто — да или нет. Решим все после тренировки".

"Вчера мы посмотрели несколько фильмов с командой и провели тактическую тренировку. Сегодня будет стандартное занятие, такое же как перед Лейпцигом — тест на Covid-19, тренировка на стадионе... Сегодня мы не будем работать над тактикой. Мы работаем над нашими принципами игры, чтобы парни чувствовали себя хорошо".

"Я много говорю с Навасом. Мы обсуждали это перед полуфиналом. У нас также есть Ди Мария и Неймар, которые выиграли этот турнир. Я согласен с тем, что у Баварии есть небольшое преимущество, так как она привыкла играть в таких финалах. Однако это не будет решающим преимуществом".

"Под руководством Флика Бавария выдала невероятную серию. В этой команде смесь молодых и голодных игроков из поколения, которое очень хочет оставить свой след, с опытными футболистами, которые хотят снова выиграть Лигу чемпионов", — приводит слова Томаса Тухеля официальный сайт УЕФА.

Матч ПСЖ – Бавария состоится 23 августа в 22:00 по киевскому времени.