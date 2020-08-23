Флик: ПСЖ — топ-команда с быстрыми и опытными игроками

Главный тренер Баварии — о предстоящем матче в финале ЛЧ против ПСЖ.

Ханс Флик рассказал о ситуации в команде с травмированными, а также поделился настроем команды на предстоящий поединок.

"Боатенг будет тренироваться с нами сегодня. Как главный тренер я всегда жду заключительной тренировки. Поговорю со своим штабом, и мы подумаем о том, как все может получиться завтра. Конечно, я надеюсь, что он будет достаточно здоров, чтобы выйти в стартовом составе. После тренировки мы проведем встречу со штабом и обсудим, то делать дальше".

"В наших матчах за последние 10 месяцев мы всегда пытались навязать свой стиль соперникам и всегда играли с высокой линией защиты. При этом мы показывали хорошие результаты, поэтому не собираемся многое менять в этом плане".

"Говоря об игре с высокой линией, в первую очередь мы не хотим давать соперникам пространства, но понимаем, что за спинами наших защитников остается много свободных зон. Важно то, что мы можем давить на соперников в фазе владения мячом. Но нам также нужно быть уверенными, что мы сможем закрыть зоны позади нашей защиты, когда мяч идет туда".

"Мы смотрели все матчи ПСЖ. Конечно, в этой команде очень качественные игроки. Они очень похожи на Барселону в этом плане. Нам будет важно перекрывать линии передач, лишать соперников пространства, куда можно сделать пас. У них есть скорость, это топ-команда с невероятными игроками".

"ПСЖ — топ-команда с быстрыми и опытными игроками. Среди них есть действительно игроки мирового класса, прежде всего в атаке, но и в защите тоже — взять того же Тьяго Силву. Также у них в полузащите есть великолепный Маркиньос".

"ПСЖ пропустил всего пять голов в Лиге чемпионов — меньше всех участников турнира. Это означает, что их защита работает так же хорошо, как и атака. У нас есть план на игру, и я надеюсь, что мы сможем его выполнить завтра".

"Мы постараемся показать свою лучшую игру. Только если нам это удастся и если все выложатся на 100%, тогда мы сможем выиграть этот матч".

"Выйдя на замену, Коман и Коутиньо показали, что могут усилить нашу игру. Мы должны помнить, что это наш третий матч за короткий период, поэтому нужно посмотреть на физическое состояние наших игроков".

"Будет здорово увидеть Томаса Тухеля в финале. Я очень высоко оцениваю его как человека и как футбольного специалиста", — приводит слова Ханса Флика официальный сайт УЕФА.

Матч ПСЖ – Бавария состоится 23 августа в 22:00 по киевскому времени.