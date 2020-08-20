Коман: Мое сердце принадлежит Баварии

Вингер высказался о грядущем матче с ПСЖ.

Крайний полузащитник Баварии Кингсли Коман высказал свое мнение об игре команды в текущем сезоне Лиги чемпионов.

"Матч с ПСЖ - хорошая вывеска. У меня нет чувств к бывшей команде. Мое сердце на все 100% принадлежит Баварии".

"Это отличный момент, мы очень хотели выйти в финал. Теперь необходимо его выиграть. Работа не закончена, мы должны добиться успеха, иначе мы сделаем все это зря", — сказал Коман RMC Sport.

Ранее свой комментарий о поединке против Лиона высказал главный тренер Баварии Ханси Флик.