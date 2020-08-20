Флик: Мы знали, что с Лионом будет сложно

Менеджер прокомментировал полуфинал Лиги чемпионов.

Главный тренер Баварии Ханси Флик высказал свое мнение о прошедшей игре полуфинала Лиги чемпионов, в котором его команда одолела Лион (3:0).

"Мы знали, что будет сложно играть с Лионом. Они вышли в полуфинал после великолепных игр с Манчестер Сити и Ювентусом. Они сильны тактически и с самого начала доставили нам проблемы".

"Мы знаем, что нам нужно лучше защищаться. Мы говорили о том, что нам не стоит так легко расставаться с мячом, но у нас порой не получалось делать все, как надо", — цитирует Флика BBC.

Ранее выход в финал турнира прокомментировал крайний защитник "красных" Альфонсо Дэвис.