Гарсия: Не уверен, что лидеры Лиона останутся в команде

Тренер высказался о будущем коллектива.

Главный тренер Лиона Руди Гарсия заявил после полуфинала Лиги чемпионов (0:3), что некоторые игроки могут покинуть команду.

"Мы не знаем, что произойдет. После нашего неожиданного успеха становится ясно, что эта команда заслуживала того, чтобы двигаться дальше. У нас отличный состав, посмотрим.

Что касается финансов, то не мне отвечать, это зависит от президента клуба и спортивного директора, но когда мы смотрим на команду, мне не нужно было выходить в полуфинал Лиги чемпионов, чтобы знать насколько хороши мои игроки", — приводит слова Гарсии Goal.

Ранее наставник Баварии Ханси Флик высказал свое мнение об игре против французской команды в полуфинале.