Экамби: Лион мог сыграть лучше и забить голы

Форвард высказался об игре против Баварии.

Нападающий Лиона Карл Токо Экамби дал свою оценку полуфиналу Лиги чемпионов, в котором его команда проиграла Баварии (0:3).

"Мы могли бы сыграть лучше, могли бы забить голы. Ничего подобного сегодня не получилось, мы упустили несколько моментов и противостояли сильному вратарю".

Я не думаю, что они непобедимы. Мы знали, что они были отличной командой еще до игры, и мы знали, что должны играть лучше, чем обычно, чтобы выиграть этот матч, но мы не могли этого сделать.

Сегодня вечером мы не сделали того, что было необходимо для победы в матче", — приводит слова Экамби BBC.

Ранее свое мнение о Лионе высказал главный тренер Баварии Ханси Флик.