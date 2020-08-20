Дэвис: Выйти в финал Лиги чемпионов — это все, о чем я мечтал

Защитник поделился эмоциями после игры с Лионом.

Крайний защитник Баварии Альфонсо Дэвис высказал свое мнение о выходе команды в финал Лиги чемпионов после матча против Лиона (3:0).

"Отличные эмоции. Все счастливы и сыграли хорошо. Мы счастливы выйти в финал. ПСЖ — хорошая команда, сейчас мы немного празднуем, а затем сосредоточимся на следующей игре".

"Это будет хорошая игра, в этом матче будут забиты голы. Это то, о чем вы, как футболист, мечтаете, играя с лучшими и против лучших в Европе. Играть в Лиге чемпионов и выйти в финал — это все, о чем вы могли мечтать".

"Несмотря на то, что старшие игроки в команде выиграли много титулов, они все еще жаждут выиграть этот трофей, — цитирует Дэвиса BBC.

Вашему вниманию предлагается видео голов и обзор матча Лион — Бавария.