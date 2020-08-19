Серхио Рико: Я делаю все, чтобы помогать Навасу и ПСЖ

19 августа 2020

Серхио Рико, Getty Images

Голкипер Пари Сен-Жермен — о матче против РБ Лейпцига в ЛЧ.

В полуфинале Лиги чемпионов ПСЖ разобрался с РБ Лейпцигом. Серхио Рико вышел в стартовом составе, заменив Кейлора Навас. Испанец дал свой комментарий по матчу. 

"Я очень рад этой возможности выйти на поле. В текущем сезоне у меня было не так много игрового времени, и произошедшее стало для меня наградой за все проведенные тренировки".

"Я делаю все, чтобы помогать Кейлору Навасу и всей команде", — приводит слова Серхио Рико официальный сайт УЕФА. 

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча РБ Лейпциг – ПСЖ.

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