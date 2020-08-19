Тиаго Силва: Нынешний ПСЖ — сильнейшая команда, которую мне приходилось видеть

Защитник ПСЖ — о матче против РБ Лейпцига в 1/2 финала Лиги чемпионов.

В полуфинале Лиги чемпионов ПСЖ разобрался с РБ Лейпцигом. Комментарий по матчу дал защитник парижан Тиаго Силва.

"Предпочитаю не говорить сейчас о своем будущем, поскольку команде это не поможет. Если говорить про настоящее время, то да, финал станет для меня последним матчем здесь. Хочу выжать максимум из этого момента и добавить в свою коллекцию еще один трофей. Я за этим и пришел сюда в 2012 году".

"Я уже много раз говорил, что хочу закончить именно здесь. Сохраняю холодную голову и знаю, что я могу дать команде. А мое сердце навсегда останется тут, оно всегда будет красно-синим".

"В этом сезоне мы снова нащупали баланс в игре. Каждый занимал свою позицию, свое место на поле. Это сильнейшая команда, которую мне приходилось видеть. Как на поле, так и за его пределами. Надо сохранить этот характер. Все запомнят команду, выигравшую Лигу чемпионов", — приводит слова Тиаго Силвы официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча РБ Лейпциг – ПСЖ.