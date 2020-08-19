Квалификация Лиги чемпионов-2020/21: победа Динамо-Брест, Селтика и другие матчи

19 августа 2020

Фото: twitter.com/CelticFC

Вашему вниманию результаты первого раунда отбора к групповому этапу ЛЧ.

Во вторник, 18 августа, прошел ряд поединков квалификации к Лиге чемпионов-2020/21. По правилам УЕФА, в этом сезоне, в связи с пандемией коронавируса, команды встречаются один раз, а не дважды, как было до этого. 

ЛЧ-2020/21. Первый раунд

Карабах – Силекс 4:0
Голы: Ромеро, 11, Герье, 40, 51, Эмрели, 80. 

Легия – Линфилд 1:0
Гол: Канте, 82. 

Динамо-Брест – Астана 6:3
Голы: Гордейчук, 16, 22, Печенин, 17, Седько, 37, Диалло, 55, 90 – Томасов, 45, Ротариу, 53, Бейсебеков, 87. 

Селтик – Рейкьявик  6:0
Голы: Эльюнусси, 6, 90+1, Эдуар, 17, 72, Жульен, 31, Тейлор, 46. 

Црвена Звезда – ФК Европа 5:0
Голы: Эль Фарду, 35,44, 52, Иванич, 78, 87.

 
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