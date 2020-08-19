Квалификация Лиги чемпионов-2020/21: победа Динамо-Брест, Селтика и другие матчи

Вашему вниманию результаты первого раунда отбора к групповому этапу ЛЧ.

Во вторник, 18 августа, прошел ряд поединков квалификации к Лиге чемпионов-2020/21. По правилам УЕФА, в этом сезоне, в связи с пандемией коронавируса, команды встречаются один раз, а не дважды, как было до этого.

ЛЧ-2020/21. Первый раунд

Карабах – Силекс 4:0

Голы: Ромеро, 11, Герье, 40, 51, Эмрели, 80.

Легия – Линфилд 1:0

Гол: Канте, 82.

Динамо-Брест – Астана 6:3

Голы: Гордейчук, 16, 22, Печенин, 17, Седько, 37, Диалло, 55, 90 – Томасов, 45, Ротариу, 53, Бейсебеков, 87.

Селтик – Рейкьявик 6:0

Голы: Эльюнусси, 6, 90+1, Эдуар, 17, 72, Жульен, 31, Тейлор, 46.

Црвена Звезда – ФК Европа 5:0

Голы: Эль Фарду, 35,44, 52, Иванич, 78, 87.