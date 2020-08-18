Два ассиста Милевского помогли Динамо-Брест обыграть Астану в сверхрезультативном матче

Команда из Бреста прошла в следующую стадию Лиги чемпионов.

Динамо-Брест с Артемом Милевским и Евгением Хачериди в стартовом составе противостоял Астане и добился победы со счетом 6:3.

Артем Милевский отметился двумя результативными передачами, а Евгений Хачериди смог не попасть в список обладателей желтых и красных карточек.

Динамо-Брест — Астана 6:3

Голы: Гордейчук, 16, 22, Печенин, 17, Седько, 37, Диалло, 55, 90 — Томасов, 45, Ротариу, 53, Бейсебеков, 87

Динамо-Брест: Игнатович — Юзепчук, Хачериди, Габи, Печенин — Тве, Кисляк (Кривец, 73), Седько — Диалло, Милевский (Быков, 86), Гордейчук (Савицкий, 73)

Астана: Непогодов — Перцух (Барсегян, 35), Шимунович, Радакович, Шомко — Томасов, Эбонг, Маевский, Сотириу — Бейсебеков — Щеткин (Ротариу, 53)

Предупреждения: Габи