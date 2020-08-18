Только Роналду и Месси сделали больше ассистов с сезона-2003/04, чем Ди Мария

Аргентинец отлично проявляет себя в роли ассистента.

Анхель Ди Мария отметился двумя результативными передачами в поединке 1/2 финала Лиги чемпионов против Лейпцига.

Аргентинский полузащитник вышел на третье место по количеству ассистов с сезона-2003/04. Больше, чем у Ди Марии, только у Криштиану Роналду (38) и Лионеля Месси (33), сообщает Squawka.

Полузащитник провел 39 поединков в этом сезоне, отметившись 11 голами и 21 результативной передачей.

Напомним, что матч РБ Лейпциг — ПСЖ начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.