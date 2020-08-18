Гнабри: Мы хотим больше титулов, хотим побеждать, и неважно как

Вингер мюнхенцев дал комментарий перед игрой против Лионом.

Бавария в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов сразится с Лионом. Серж Гнабри понимает, что Бавария — фаворит, но нужно сохранять осторожность.

"Всех до одного в команде удивил такой результат [матча с Барселоной]. Мы хорошо настроились, хотели победить, знали, чего ждать от такого именитого соперника, от Лионеля Месси. Но в конечный результат не могли поверить. Это наша игра. Мы хотим больше титулов, хотим побеждать, и неважно как.

Не жду легкой игры. Мы понимаем, что Лион победил Ювентус и Манчестер Сити, а они оба были фаворитами. Теперь, кажется, фавориты мы, так что надо соблюдать осторожность. Знаем, что Лион силен на контратаках и хорош в обороне, так что надо с первой минуты включиться в игру и постараться провести качественный матч.

Кто побеждает в Лиге чемпионов, тот становится лучшей командой в Европе. Это нам и нужно. Было бы замечательно так закончить сезон. Это большой вызов для всех нас, и мы его принимаем", — приводит слова немца официальный сайт УЕФА.

Матч Лион — Бавария состоится в среду, 19-го августа, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция..