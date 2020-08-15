Барселона заплатит Ливерпулю 5 миллионов евро, если Бавария выиграет Лигу чемпионов

Каталонцам придется болеть против команды Ханси Флика.

Барселоне придется заплатить пять миллионов евро Ливерпулю в том случае, если Филиппе Коутиньо выиграет Лигу чемпионов в составе Баварии, сообщает Marca.

Такой бонус был прописан в контракте полузащитника при переходе из стана мерсисайдцев в Барселону.

Коутиньо в этом сезоне провел 36 поединков, забив 11 голов и сделав девять ассистов.

Отметим, что бразилец вышел на поле на замену во втором тайме и забил два гола и сделал результативную передачу.

Напомним, что Барселона потратила более миллиарда евро на трансферы с момента последнего триумфа в Лиге чемпионов.