Барселона заплатит Ливерпулю 5 миллионов евро, если Бавария выиграет Лигу чемпионов

Барселоне придется заплатить пять миллионов евро Ливерпулю в том случае, если Филиппе Коутиньо выиграет Лигу чемпионов в составе Баварии, сообщает Marca.
Такой бонус был прописан в контракте полузащитника при переходе из стана мерсисайдцев в Барселону.
Коутиньо в этом сезоне провел 36 поединков, забив 11 голов и сделав девять ассистов.
Отметим, что бразилец вышел на поле на замену во втором тайме и забил два гола и сделал результативную передачу.
Напомним, что Барселона потратила более миллиарда евро на трансферы с момента последнего триумфа в Лиге чемпионов.