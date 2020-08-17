Румменигге: Игроки Баварии очень спокойно отреагировали на результат матча с Барселоной

Мюнхенцы оставили эмоции на следующие этапы турнира.

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге рассказал об эмоциях игроков Баварии, которые были после финального свистка матча против Барселоны (8:2).

"Я пошел в раздевалку после игры и ожидал, что ребята будут праздновать эту великую побед. Но я увидел их там, очень спокойных и сосредоточенных, готовых к следующей игре".

"Секрет успеха? Они продолжали тренироваться дома, когда это было невозможно делать на поле. Когда Бундеслига и Лига чемпионов возобновились, они показали, что они хотят играть в футбол", — сказал Румменигге Sky Sports Italia.

Ранее сообщалось, что полузащитник Баварии Томас Мюллер претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.