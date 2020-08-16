Неймар и Мюллер — в списке претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Упамекано и Дембеле также поборются за данную награду.

Состоялся последний четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов, поэтому официальный сайт УЕФА традиционно назвал имена претендентов на звание лучшего футболиста турнира на этой неделе.

В список номинантов попали четыре игрока, в числе которых оказался нападающий Пари Сен-Жермен Неймар, отдавший одну результативную передачу в победном матче против Аталанты (2:1).

Конкуренцию бразильскому вингеру составит центральный защитник Лейпцига Дайот Упамекано, который против мадридского Атлетико совершил один отбор и два выноса из ворот (2:1).

Благодаря оформленному дублю и одному ассисту в поединке против Барселоны (8:2), претендентом на звание лучшего игрока недели ЛЧ также стал полузащитник Баварии Томас Мюллер.

И наконец, форвард Лиона Мусса Дембеле, вышедший на замену на 75-й минуте в матче с Манчестер Сити (3:1), оформил дубль и принес своей команде сенсационную победу.