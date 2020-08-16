Корне: Фортуна улыбнулась Лиону и вновь отвернулась от Ман Сити

Полузащитник Лион высказался о победе над Манчестер Сити в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лион сенсационно вышел в полуфинал Лиги чемпионов, добыв победу над Манчестер Сити со счетом 3:1. Вингер французского клуба Максвелл Корне, ставший автором одного из голов в ворота "горожан", поделился эмоциями после триумфа своей команды.

"Не каждый день доводится играть в четвертьфинале Лиги чемпионов. Сегодня был Сити. Фортуна улыбнулась нас и вновь отвернулась от них. Думаю, главное, что запомнится из этого матча, — это командная работа, которую проделали наши ребята".

"Если нам удалось пройти так далеко, это не случайно. Мы много работали на тренировках перед возвращением на большую арену. Сегодня все сражались друг за друга. Это принесло плоды. Но до желанной цели нужно выиграть еще два матча", — приводит слова Корне официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Манчестер Сити — Лион.