Дембеле: Лион изменился, теперь мы топовая команда

Нападающий Лиона — о матче против Манчестер Сити (3:1).

Герой матча против Манчестер Сити Мусса Дембеле прокомментировал выход Лиона в полуфинал Лиги чемпионов.

Напомним, что в следующем раунде французский клуб сыграет против Баварии.

"Быть на скамейке не всегда легко. Когда вступаешь в игру, хочешь проявить свои лучше качества и помочь".

"Сегодня мне удалось это сделать. Командный дух Лиона изменился. Теперь мы топовая команда", — приводит слова Мусса Дембеле официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Манчестер Сити — Лион.