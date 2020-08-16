Дембеле: Лион изменился, теперь мы топовая команда

Герой матча против Манчестер Сити Мусса Дембеле прокомментировал выход Лиона в полуфинал Лиги чемпионов.
Напомним, что в следующем раунде французский клуб сыграет против Баварии.
"Быть на скамейке не всегда легко. Когда вступаешь в игру, хочешь проявить свои лучше качества и помочь".
"Сегодня мне удалось это сделать. Командный дух Лиона изменился. Теперь мы топовая команда", — приводит слова Мусса Дембеле официальный сайт УЕФА.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Манчестер Сити — Лион.