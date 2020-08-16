Дембеле: Лион изменился, теперь мы топовая команда

16 августа 2020

Мусса Дембеле, Getty Images

Нападающий Лиона — о матче против Манчестер Сити (3:1).

Герой матча против Манчестер Сити Мусса Дембеле прокомментировал выход Лиона в полуфинал Лиги чемпионов

Напомним, что в следующем раунде французский клуб сыграет против Баварии. 

"Быть на скамейке не всегда легко. Когда вступаешь  в игру, хочешь проявить свои лучше качества и помочь".

"Сегодня мне удалось это сделать. Командный дух Лиона изменился. Теперь мы топовая команда", — приводит слова Мусса Дембеле официальный сайт УЕФА. 

 На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Манчестер Сити — Лион

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