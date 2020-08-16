Руди Гарсия: Впереди еще много матчей, и нам предстоит преодолеть еще много препятствий

Главный тренер Лиона — о выходе своей команды в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Лион достаточно неожиданно обыграл Манчестер Сити и вышел в полуфинал еврокубкового турнира. Наставник "ткачей" Руди Гарсия прокомментировал победу своей команды.

"Горжусь своими игроками. Мы верили в себя. Знали, что играем против топовой команды, и не являемся фаворитами. Залог нашего успеха — в командном духе. Каждый играл друг за друга, и вышедшие на замену игроки здорово помогли".

О Мусса Дембеле:

"Мусса расстроился, что не попал в стартовый состав, но я сказал ему перед матчем, что он будет очень важен для нас. В итоге судьба матча решилась вышедшими на замену футболистами, как и два первых четвертьфинала".

О победе над Манчестер Сити:

"Мы выиграли тактическую борьбу. Осваиваем нашу систему игры. Впереди еще много матчей, и нам предстоит преодолеть еще много препятствий на своем пути", — приводит слова Руди Гарсии официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Манчестер Сити — Лион.