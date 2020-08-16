Де Брюйне: Сезон новый, результат тот же

Полузащитник Манчестер Сити — о матче против Лиона в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лион достаточно неожиданно обыграл Манчестер Сити и вышел в полуфинал еврокубкового турнира. Вылет из Лиги чемпионов прокомментировал Кевин де Брюйне.

"Эта команда великолепна, но мы допустили слишком много ошибок. Мы слишком часто ошибались весь этот год".

"Сезон новый, результат тот же. Мне кажется, первый тайм был недостаточно хорош. Думаю, мы это знали. Мы медленно начали, и у нас не было много вариантов".

"Считаю, что во втором тайме мы играли хорошо. Мы стали поддавливать соперника, играть в более атакующем ключе, как мы обычно это делаем, и у нас все было для победы. Мы создали достаточно моментов, чтобы забить нужное количество голов. Мы должны извлечь из этого урок", — приводит слова Кевина де Брюйне официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Манчестер Сити — Лион.