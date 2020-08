Рахим Стерлинг проведет свой 50-й матч за Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

Лишь один английский футболист достиг такой отметки в более раннем возрасте – Уэйн Руни в 2010 году (24 года и 115 дней). На данный момент Стерлингу 25 лет и 251 день.

50 — @sterling7 will make his 50th Champions League appearance tonight, aged 25 years and 251 days; the only Englishman to reach this milestone at a younger age was Wayne Rooney in 2010 (24 years, 115 days). Lion. #UCL pic.twitter.com/qRR5seae0T