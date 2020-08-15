Ни Месси, ни Роналду не сыграют в 1/2 финала Лиги чемпионов впервые за 14 лет

15 августа 2020

Роналду и Месси, getty images

Два величайших футболиста эпохи будут наблюдать за решающими поединками у экранов телевизоров.

Лионель Месси и Криштиану Роналду не сыграют в полуфинальных поединках Лиги чемпионов впервые за 14 лет, сообщает Sky Sports. Тогда португальцу был 21 год, а аргентинцу — 19.

В этом сезоне Криштиану Роналду не смог пройти Лион в составе Ювентуса, а Лионель Месси бесславно покинул турнир после встречи с Баварией.

Отметим, что для аргентинца, как и Барселоны в целом, титул Лиги чемпионов будет недосягаем пятый год подряд.

Напомним, что впервые с 2007 года в полуфинале Лиги чемпионов не будет испанских команд.

Источник: Sky Sports

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