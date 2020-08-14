Атлетико Симеоне впервые вылетел из плей-офф Лиги чемпионов от клуба без Роналду

На этот раз обошлось без португальца.

Накануне Лейпциг со счетом 2:1 обыграл Атлетико и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Голы за немцев забивали Дани Ольмо и Тайлер Адамс, тогда как за "матрасников" отличился Жоау Фелиш с пенальти.

Статистический портал Squawka сообщает, что Атлетико под руководством Диего Симеоне впервые вылетел из плей-офф Лиги чемпионов от клуба без Криштиану Роналду.

Ранее "кольчонерос" с Симеоне во главе вылетали из турнира в сезонах-2014/15 и 2016/17 от Реала и в сезоне-2018/19 от Ювентуса, где обязательно играл Криштиану Роналду и принимал непосредственное участие в выбивании Атлетико.

Также нельзя не отметить, что команда Симеоне также уступала Реалу с Роналду дважды в финале Лиги чемпионов – в сезонах-2013/14 и 2015/16.

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