Бавария — первая команда, которая забила восемь голов в матче плей-офф Лиги чемпионов

Мюнхенцы исторически поиздевались над Барселоной.

Бавария уничтожила Барселону в поединке 1/4 финала Лиги чемпионов, отправив в ворота соперника восемь голов.

Мюнхенская команда стала первой, кому удалось отметиться таким количеством взятий ворот в одном матче плей-офф турнира, сообщает Opta.

За Баварию дублем отметились Мюллер и Коутиньо, который принадлежит "сине-гранатовым", по голу на свой счет записали Киммих, Леандовски, Перишич и Гнабри.

Ни одна из команд в истории турнира не смогла до этого забить каталонцам более четырех голов.

На Football.ua доступно видео голов и обзор поединка Барселона — Бавария.