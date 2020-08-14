Гвардиола: Манчестер Сити испытывает давление каждый год, поскольку от нас ждут победы в Лиге чемпионов

Главный тренер "горожан" дал комментарий перед игрой против Лиона.

Манчестер Сити сразится с Лионом в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола доволен подготовкой своей команды, которая постарается сделать все от себя зависящее.

"Каждый год мне задают один и тот же вопрос. Да, мы испытываем давление, поскольку от нас ждут победы в Лиге чемпионов. И мы стараемся сделать все от нас зависящее, как и другие команды. Мы готовы пройти весь путь до конца, но есть серьезные соперники. Первые два четвертьфинала показали, что легко на этой стадии не будет никому. Завтрашняя встреча не будет исключением.

Все решится в одном матче, который будет сродни финалу. Постараемся избежать ошибок, поскольку иначе нас непременно накажут. Давление никуда не девается, но мы сделаем все, чтобы выиграть.

Нам было очень важно обыграть Реал, который по праву считается королем Лиги чемпионов. Но в плей-офф, где все решается в одном матче, произойти может что угодно. Фаворитов тут быть не может. В двухматчевых противостояниях у грандов, пожалуй, есть небольшое преимущество.

С Лионом мы хорошо знакомы. Прекрасная организация игры, никаких разрывов между линиями, агрессивная борьба у чужих ворот, высокие скорости, классные крайние защитники, умелые исполнители "стандартов". Это команда высшего класса

Очень важна психологическая устойчивость. Нельзя забывать, что матч заканчивается только с финальным свистком судьи. Постараемся выполнить свой план на игру. В таких матчах менталитет, воля к победе и командный дух определяют результат. Я убежден, что мои ребята готовы", — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Матч Манчестер Сити — Лион состоится 15-го августа в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.