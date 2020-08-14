лента новостей

00:12

Ольмо и Холанд — единственные игроки, забившие за два разных клуба в текущем сезоне Лиги чемпионов

00:01

РБ Лейпциг вырвал победу над Атлетико и вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов

23:57

РБ Лейпциг — Атлетико 2:1 Видео голов и обзор матча

20:57

Диего Коста — в основе Атлетико на матч против РБ Лейпциг

12:40

Лейпциг — Атлетико: кто фаворит противостояния

10:58

Пашалич — о поражении от ПСЖ: Мы сделали все, что могли

10:47

Лейпциг — Атлетико: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

08:43

Навас травмировался в матче с Аталантой

08:00

Лейпциг — Атлетико. Накануне

06:46

Эррера: Аталанта — очень сильная команда, но мы играли фантастически