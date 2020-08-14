Ольмо: Секрет победы в том, что в Лейпциге все идут к одной цели

Испанский хавбек высказался о победе над Атлетико в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Атлетико потерпел поражение от Лейпцига в четвертьфинале Лиги чемпионов (1:2).

Полузащитник "быков" Дани Ольмо, ставший автором одного из голов в ворота соперника, поделился эмоциями от прохода своей команды в следующую стадию еврокубка.

"Мы сыграли так, что нас учили, и в результате все получилась так, как мы планировали. Мы заслужили это. Секрет победы в том, что в Лейпциге все идут к одной цели", — приводит слова Ольмо Marca.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча РБ Лейпциг — Атлетико вы можете на Football.ua.