Сауль: Лейпциг был лучше Атлетико во многих отношениях

Испанский хавбек высказался о поражении от РБ Лейпцига в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Атлетико потерпел поражение от Лейпцига в четвертьфинале Лиги чемпионов (1:2). Полузащитник "матрасников" Сауль поделился эмоциями от неудовлетворительного результата своей команды.

"Мы знали, чего ожидать, но наш план на игру не воплотился в жизнь. Они были лучше во многих отношениях: заставляли нас сомневаться в себе при розыгрыше мяча от своих ворот, заставляли отступать, когда мы владели мячом".

"Нужно поздравить соперников с тем, как они сыграли, но мы тоже виноваты. Игроки вроде меня должны знать, как быстрее читать игру и помогать команде, но этого не было", — приводит слова Сауль официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча РБ Лейпциг — Атлетико вы можете на Football.ua.