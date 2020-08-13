Лейпциг — Атлетико: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Предлагаем вашему вниманию букмекерские котировки на четвертьфинальный поединок.

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов Лейпциг встретится с Атлетико. Фаворитом этой пары букмекеры считают испанский клуб.

Так, компания Parimatch дает на проход Атлетико коэффициент 1,61, тогда как итоговый успех Лейпцига оценивается в 2,4.

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Что касается основного времени, то победа "матрасников" оценивается в 2,23, шансы на победу "быков" составляют 3,75, на ничью – 3,1.

Матч Лейпциг – Атлетико состоится в Лиссабоне на стадионе Жозе Альваладе в четверг, 13 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.