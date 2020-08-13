Навас травмировался в матче с Аталантой

Костариканец испытывает проблемы со здоровьем.

Голкипер ПСЖ Кейлор Навас травмировался во встрече с Аталантой (2:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Костариканский вратарь получил мышечное повреждение во втором тайме и не смог продолжить поединок. На 79-й минуте матча вместо него на поле вышел Серхио Рико.

Степень серьезности травмы 33-стража ворот и сроки его восстановления пока остаются неизвестными.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Навас провел 8 поединков в составе "красно-синих", пропустив 5 голов.

В полуфинале ЛЧ ПСЖ сыграет с победителем пары Лейпциг – Атлетико. Поединок состоится во вторник, 18 августа.