Барселона огласила список игроков, которые отправятся в Лиссабон

Каталонцы определились с игроками на решающий этап Лиги чемпионов.

Барселона готовится к вылету в Лиссабон на решающий этап текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Как сообщает официальный твиттер каталонского клуба, главный тренер Кике Сетьен определился с 26 игроками, которые будут готовиться к мини-турниру.

Стоит отметить, что с командой отправится нападающий Мартин Брайтвейт, который не включен в заявку на Лигу чемпионов.

В четвертьфинале турнира Барселона встретится с Баварией. Встреча команд состоится на Эштадиу да Луж в пятницу, 14 августа.

Ранее сообщалось, что у одного из игроков Барселоны обнаружили коронавирус.