Дэвис под вопросом на матч с Барселоной

Канадский защитник пропустил тренировку Баварии.

Альфонсо Дэвис не тренировался в среду из-за проблем с приводящей мышцей, сообщает kicker. Таким образом, участие канадца в четвертьфинале Лиги чемпионов против Барселоны находится под вопросом.

Бавария заявила, что отсутствие Альфонсо было мерой предосторожности.

19-летний Дэвис в нынешнем сезоне стал основным игроком Баварии. Он провел в этой кампании 40 матчей за мюнхенцев, отличившись тремя голами.

Поединок между Баварией и Барселоной состоится 14 августа, начало – в 22:00 по киевскому времени.