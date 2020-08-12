Тухель: Отсутствие Мбаппе и Кавани — это шанс для Икарди

Тренер поделился ожиданиями перед матчем Лиги чемпионов.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал форму нападающего Мауро Икарди, заявив о его важности в матче против Аталанты в Лиге чемпионов.

"Из-за травмы [Мбаппе и отсутствия Кавани очень важно, чтобы Икарди играл хорошо, чтобы он показал свою личность".

"Для меня он игрок, который никогда не боится, который всегда забивает, которому можно доверять тактические задачи и в защите. Это момент для него, чтобы показать, что он способен вывести нас в полуфинал".

"Неймар? У меня такое впечатление, что на него всегда оказывается большое давление. Вы не можете себе представить, насколько оно велико. Но он парень, которому это нравится, который привык играть с таким давлением", — приводит слова Тухеля Goal.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе сможет принять участие в матче против бергамасков.