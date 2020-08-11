Мбаппе готов сыграть против Аталанты

Томас Тухель может рассчитывать на французского форварда в предстоящем матче Лиги чемпионов.

Нападающий Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе рисковал пропустить матч 1/4 финала Лиги чемпионов против Аталанты, однако ожидать появления талантливого француза все-таки стоит.

Об этом сообщил главный тренер парижан Томас Тухель на предматчевой пресс-конференции.

"По Килиану Мбаппе скажу так. Если сегодня тренировка пройдет как надо и не случится ничего экстраординарного, то он будет в заявке на матч", — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч Аталанта — ПСЖ состоится 12 августа в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.