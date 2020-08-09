Зюле: Очень счастлив вернуться на поле после столь долгого отсутствия

Центрбек поделился впечатлениями после встречи с лондонцами.

Защитник Баварии Никлас Зюле рассказал о своем первом после длительного отсутствия выходе на поле.

Во встрече с Челси (4:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов немецкий центрбек вышел на поле на 64-й минуте, заменив Жерома Боатенга.

"Я очень счастлив, для меня это отличный день. Здорово отпраздновать камбэк после столь долгого отсутствия. Я хотел непременно снова играть с парнями, и теперь я рад, что время страданий осталось позади.

Я надеюсь, что у Жерома Боатенга все хорошо, он нам нужен на этом турнире. У нас отличный командный дух, что находит свое отражение в результатах и том, как мы играем", – рассказал Зюле в комментарии официальному сайту клуба.

Напомним, Зюле вернулся в строй в конце июля, получив травму в октябре прошлого года.