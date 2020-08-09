Бавария — первая команда, которая добыла восемь побед подряд в Лиге чемпионов

Немцы не намерены останавливаться на своем победном пути.

В ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов Бавария на своем поле уверенно разгромила Челси (4:1).

Таким образом, мюнхенская команда добыла уже восемь побед подряд в нынешнем формате турнира, начиная из группового этапа, что стало рекордом Лиги чемпионов.

За эти восемь поединков Бавария сумела забить 31 гол, пропустила всего шесть, а четыре встречи завершила без пропущенных голов.

Ранее нападающий Баварии Роберт Левандовски прокомментировал матч против Челси, заявив, что команда получала удовольствие от игры.