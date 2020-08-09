Левандовски: Самое главное, что Бавария получала удовольствие от игры

Форвард поделился мнением об успехе команды.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски рассказал о победе над Челси в 1/8 финала Лиги чемпионов и настрое команды на оставшуюся часть турнира.

В ответном матче с "синими" польский форвард отличился дублем и принес баварцам победу со счетом 4:1.

"Самое главное, что мы хорошо атаковали и получали удовольствие от игры. Мы знали, что должны сразу войти в свой ритм и нам это очень хорошо удалось. Это было важно, в том числе для дальнейшего выступления в турнире.

Мы должны хорошо играть как одна команда. Барселона всегда опасна. Мы должны показать наши качества", – рассказал Мюллер в комментарии официальному сайту клуба.

Матч Барселона – Бавария в четвертьфинале Лиги чемпионов состоится в Лиссабоне в пятницу, 14 августа.