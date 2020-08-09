Алаба: Бавария едет в Португалию с большой уверенностью в своих силах

Австриец прокомментировал победу баварского клуба.

Защитник Баварии Давид Алаба поделился мнением об исходе матча с Челси (4:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов и рассказал о своих ожиданиях от встречи с Барселоной.

"В общем и целом мы можем быть довольны. Это был первый матч за месяц. Не всегда удается легко вернуться обратно в привычный ритм. Мы это понимали. Во время подготовки мы очень хорошо работали. И вот результат нашей работы.

Следующие недели будут определенно еще более интенсивными. Мы хотим продолжить хорошо готовиться в Португалии, с тем, чтобы быть готовыми на следующей неделе. У Барселоны хорошая команда с очень очень индивидуально сильными футболистами, но мы хотим пройти их.

Предвкушение велико. Мы находимся в хорошей форме и едем в Португалию с большой уверенностью в своих силах. Нам не нужно прятаться", – рассказал Мюллер в комментарии официальному сайту клуба.

Матч Барселона – Бавария в четвертьфинале Лиги чемпионов состоится в Лиссабоне в пятницу, 14 августа.