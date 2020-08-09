Инсинье: Наполи нужно было забивать больше

Итальянец прокомментировал поражение неаполитанцев.

Нападающий Наполи Лоренцо Инсинье поделился своим мнение о поражении от Барселоны в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В ответном матче "адзурри" уступили со счетом 1:3 и прекратили борьбу в турнире.

"Это был трудный матч. Мы разочарованы. Надо забивать больше", – приводит слова Инсинье официальный сайт УЕФА.

"Мы старались показать свою лучшую игру, но у нас не получилось сыграть так, как мы этого хотели. Надо реализовывать моменты. Мы много создаем, но мало забиваем".

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