Мюллер: Бавария бьет один рекорд за другим, но для этого мало просто таланта

Хавбек поделился мнением о выступлениях команды.

Полузащитник Баварии Томас Мюллер прокомментировал победу над Челси (4:1) и оценил шансы команды во встрече с Барселоной.

"Мы знали, что у нас есть преимущество ввиду результата в первом матче. Все в нашей команде хотели доказать, что мы не собираемся сбавлять обороты. У нас есть время до пятницы, поэтому нет необходимости экономить силы. Поэтому сейчас наш девиз: отдать все силы!

Мы бьем один рекорд за другим. Я не знаю, сколько еще матчей мы не будем проигрывать. К большинству матчей мы подходим в роли фаворита, но в матче нужно для начала победить. Для этого нужно больше, чем просто талант.

Но в матче такого уровня, особенно ввиду того, что у Барсы были проблемы, может произойти все. Все серии можно отправить на мусорку если в итоге не получится попасть туда, куда ты стремишься", – рассказал Мюллер в комментарии официальному сайту клуба.

Матч Барселона – Бавария в четвертьфинале Лиги чемпионов состоится в Лиссабоне в пятницу, 14 августа.