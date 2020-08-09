Суарес: Две недели готовились к матчу с Наполи и отлично справились с давлением

Уругваец прокомментировал исход дуэли с неаполитанцами.

Нападающий Барселоны Луис Суарес поделился своим мнением о победе над Наполи (3:1) и выходом в следующий раунд.

"Мы две недели готовились к этому матчу. Знали, что с Наполи будет непросто после того, что мы увидели в первом матче.

По ходу встречи мы создавали все больше моментов и повели 3:0. Их гол дал нам пищу для размешлений. Знали, что во втором тайме они пойдут вперед большими силами, но мы отлично справились с этим давленим.

В одном матче с Баварией возможно все. Они среди претендентов на победу в турнире, но и мы тоже", – приводит слова Суареса официальный сайт УЕФА.

В четвертьфинале Лиги чемпионов Барселона встретится с Баварией. Встреча команд пройдет в Лиссабоне в пятницу, 14 августа.