Кроос: Нет никаких обвинений в сторону Варана

Хавбек прокомментировал поединок против Сити.

Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос дал свою оценку ответному матчу Лиги чемпионов, в котором его команда вылетела в дуэли против Манчестер Сити.

"Мы не очень хорошо сыграли в первом тайме и помогли им забить гол. После этого, конечно, было сложно переломить игру"

"Варан? Он провел замечательный сезон. Нет никаких обвинений в его сторону".

"Я хочу выиграть все возможные титулы. Так что на данный момент я разочарован. Теперь я просто хочу отдохнуть Я, вероятно, не буду смотреть оставшуюся часть турнира", — цитирует Крооса Goal.

Ранее главный тренер Реала Зинедин Зидан подвел итог выступлениям команды в сезоне.