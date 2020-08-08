"Фанаты стряхивают пыль с хэштега SarriOut", — реакция СМИ и болельщиков на вылет Ювентуса из Лиги чемпионов

Лига чемпионов возобновилась и вместе с ней грянула настоящая сенсация. Лион выбил Ювентус из турнира. Мало кто отдавал много шансам "ткачам", даже несмотря на то, что французы одержали победу в первом матче. Ведь у всех было свежо в памяти, как Юве совершил камбэк в прошлом году против Атлетико. А так и счет был иной, да и соперник посерьезнее.
Тем не менее, Лион решил бороться до конца против именитого оппонента, и был вознагражден конечным успехом. Можно ли сказать, что туринцы недооценили соперника? Возможно. От этого итальянской прессе и болельщикам не легче, которые в недоумение от вылета на столь ранней стадии Лиги чемпионов. Теперь честь Италии в престижном евротурнире будет защищать лишь Наполи, а Юве и Сарри в отдельности приходится принимать удар критики.
"Главное — победа. Да? Да, но иногда этого недостаточно. Болельщики Ювентуса осознали это во вчерашнем матче. Туринцы, хоть и одолели Лион на своем поле со счетом 2:1, но в следующую стадию турнира идут французы".
"Это не первый случай, когда "бьянконери" покидают европейские соревнования после победы. И если вы считаете, что это служит утешением, оглянитесь на вчерашние лица игроков Юве после финального свистка. Нет, победа в такой ситуации не помогает. Действительно, иногда она даже делает больнее", — пишет Gazzetta dello Sport.
Довольно сокрушительно по главному тренеру туринцев прошелся Corriere dello Sport.
"Ювентус Сарри — все. Руди Гарсия обеспечил своей команде выход в четвертьфинал турнира. Сокрушительный провал, горькое завершение безусловно абсурдного сезона, в котором стала очевидна дистанция между тренером, командой и теми ценностями, которые он воплощает"
"Ювентус очень плохо подошел к последним поединкам: два поражения в последних восьми играх, более пятидесяти пропущенных мячей и беспокойство, вызванное осознанием того, Сарри не все контролирует. Руководство командой выглядит довольно сумбурно и, что главное, неудачно. Фанаты в социальных сетях критикуют Сарри, стряхивая пыль с хэштега SarriOut".
Tuttosport пошел еще дальше, опубликовав призыв к отставке Маурицио Сарри на первой странице своего издания.
"Несмотря на выдающуюся игру Роналду, Ювентус покинул Лигу чемпионов уже на столь ранней стадии против Лиона. Это провал Сарри, не сумевшего привить команде убедительную игру".
На этом издание не закончило критику тренера, начав перечислять менеджеров, которые потенциально могут заменить специалиста: Массимилиано Аллегри, Симоне Индзаги, Роберто Манчини и даже Андрея Пирло, который лишь недавно занял пост тренера Ювентуса U-23.
Как и пресса, болельщики не щадили итальянского гранда, ведь, по мнению большинства, должен был легко преодолеть французов.
"Командное фото Ювентуса в Лиге чемпионов сезона-2019/20".
Согласны, что лишь Криштиану заслуживает похвалы за вчерашнее противостояние?
Другой же болельщик нашел секрет успеха туринцев в Лиге чемпионов.
"Ювентус станет победителем турнира без Сарри в качестве менеджера".
Сказу скажем, под шквалом критики менеджера, находились даже те, кто защищал специалиста.
"Та ненависть, которую болельщики Челси испытывали к Сарри, перенеслась на Ювентус. Но он, по крайней мере, выиграл чемпионат в свой первый сезон. Он не построил Наполи за один сезон и не построит Ювентус".
Но от защиты, вновь перейдем к критике. Разъяренный болельщик, видимо, Ювентуса красноречиво описал пребывание тренера в команде.
"Сарри — худшее, что когда-либо случалось с Ювентусом".
Ну и немного креатива.
"Самолет авиакомпании CR7 успешно приземлился бы, но пассажиры пострадали от сигарет Сарри".
"Секретарь Ювентус пишет Сарри письмо об увольнении".
Шутки шутками, но реальность подобного сценария очень высока.
Пока разговоры о возможной отставке Сарри идут полным ходом, некоторые фанаты уже подыскали кандидатуру на замену специалисту.
Ну и, пожалуй, один болельщик наиболее развернуто описал то, что происходит между Сарри и фанатами.
"Сарри может потерять работу. Он не нравится ни одному фанату Юве. Саррибол не работает с суперзвездами. Ему нужна более приземленная команда без давления и где у него будут собственные игроки на несколько сезонов, чтобы вывести их на вершину. Ни одной команде не нужен однобокий игрок / тренер. Печально".
Что в итоге? Ювентус неожиданно завершает свой путь в Лиге чемпионов, Лион сразится в четвертьфинале с Манчестер Сити. А Сарри? А о судьбе Сарри мы услышим уже в ближайшее время.