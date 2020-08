"Теперь Жезус будет приходить к Варану во снах", — реакция СМИ и болельщиков на поединок Манчестер Сити — Реал

Football.ua собрал мнения прессы и фанатов о прошедшей встрече в Лиге чемпионов.

Манчестер Сити в четвертьфинале! "Горожане" сумели справиться с Реалом и в ответном противостоянии, причем если в первом матче на Сантьяго Бернабеу обошлось без серьезных индивидуальных ошибок, то тут был очевидный фактор, который очень сыграл на руку подопечным Гвардиолы — Рафаэль Варан. Защитник выдал, пожалуй, один из худших поединков в своей карьере. Француз "привез" в свои ворота два гола, напрочь лишив свою команду шансов на успех, несмотря на любые атакующие действия.

Итого, Реал вылетел уже на стадии 1/8 финала, а Варан взял всю вину на себя. Тем не менее, прошедший долгожданный матч, как и эпизоды с центрбеком мадридцев, никак не обошли стороной мировые СМИ и болельщики. Испанская пресса решила несколько отвести удар от Варана, стараясь общей картиной оценить игру команды. И все же, без комментариев в сторону игрока не обошлось.

"Несмотря на все, этот поединок не должен омрачить блестящую карьеру Варана в Мадриде. Но все-таки, защитник подарил сопернику не один, а два гола за матч. Теперь Габриэль Жезус будет приходить к Варану во снах. Логично, что когда Рамоса нет, все у Реала труднее", — прокомментировал исход игры футболиста AS.

Отойдя от индивидуальностей, СМИ также в общем оценило происходящее для Реала в поединке.

"Победа в Примере — большое утешение, хотя и не настолько, чтобы закрыть глаза на то, что Реал второй год подряд выбывает из 1/8 Лиги чемпионов. Команда покинула евротурнир из-за двух необычных, огромных ошибок, несоответствующих характеру и уровню турнира.

"Два гола добили мадридцев, которые и так имели не очень большие шансы после первого матча. Теперь же наступили более легкие времена для человечества и более темные для Реала. Тем не менее, не стоит выделять из коллектива, нуждающегося в глубоких реформах, только Варана. Лига чемпионов требует более высокого уровня".

Marca, в свою очередь, раздавая оценки игрокам в прошедшем поединке, была еще более категоричной в описании произошедшего с Вараном.

"Шоу ужасов. Две ошибки, которые привели к голам Сити. Варан не захочет вспоминать этот вечер".

"Шокирующие ошибки оставляют Реал за бортом турнира на стадии 1/8 уже второй год подряд. Мадридцы не могли придумать более ужасного старта поединка, когда француз допустил абсолютно детскую ошибку. Несмотря на то, что Бензема сравнял счет, очередная ошибка Мадрида значительно усложнила жизнь команде. Необъяснимо, в центре событий вновь оказался Варан".

Английские СМИ, хоть и обошли стороной Реал с его ошибками, но больше сосредоточили внимание на удачном выступлении команды Гвардиолы.

"Это была выдающаяся победа. Очевидно, самый впечатляющий двухматчевый триумф в Лиге чемпионов за все время пребывания Гвардиолы в клубе. Манчестер Сити — фавориты на победу в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне, а ведь раньше "горожане" не имели бы подобный статус".

"Это приятная мысль для Гвардиолы, с которой он отправится со своей командой в Португалию. Сити и раньше выходили в полуфиналы этого соревнования, но теперь их ждут только одноматчевые противостояния, и можно сказать, что они никогда не были ближе к победе в Лиге чемпионов. Время ухватиться за эту возможность", — подводит итог поединку Sky Sports.

Что же англичане сказали об игре Варана? Догадаться несложно.

"Подумать только, именно Варан должен был играть первую скрипку в защите Реала в отсутствие Серхио Рамоса".

Оставим французского защитника на время в покое и посмотрим, как воодушевленно прокомментировал успех Сити BBC.

"Похоже, наступил самый важный момент для Гвардиолы в Лиге чемпионов с тех пор, как он приехал в Сити летом 2016 года. Персонал, команда, инфраструктура — именно ради Лиги чемпионов Гвардиола и собрал это все в клубе. Ради трофея, который находится на вершине иерархии Сити".

"Манчестер упускал возможность раньше достичь успеха в Лиге чемпионов. Команда снова готовится нанести удар в Лиссабоне, и хотя Лион окажет серьезное сопротивление в четвертьфинале, для Гвардиолы и его игроков назрела возможность заполучить желанный трофей".

Теперь пришло время болельщикам высказать свое нещадное мнение о прошедшем матче. Тут-то Варану досталось куда больше, чем от СМИ.

Красочная демонстрация главного "помощника" англичан в матче. Как говорится, Сити не может — Варан поможет.

After doing this to help Man City qualify for UCL quarter final



Varane: This defeat is mine



Ronaldo, Neymar #LAYCONtent pic.twitter.com/p1ANJUGyyq — 🐦Kànmí Ọmọ Yorùbá. (@doi_ayokanmi) August 8, 2020

"Манчестер Сити не сумел подкупить ВАР, но за то у них есть ВАРан", — игра слов от болельщика на злобу дня.

Man City could not buy VAR, but they had VARane. pic.twitter.com/z5f201jvVX — Infinite Barca (@InfiniteFCB1) August 8, 2020

"Когда Рамоса нет рядом, уровень игры Варана выглядит примерно так..".

Спорное утверждение. Если, конечно, не брать во внимание прошедший матч.

В целом, не одному французу досталось за вчерашнее. Один из болельщиков остро подметил мнение фанатов Реала, которые посчитали, что Тони Кроос лучше Кевина де Брюйне.

"Болельщики Реала перед матчем: когда Кроос успешно приземлился в Манчестере, де Брюйне больше не лучших хавбек на территории Англии".

"Во время матча: в погоне за лучшим полузащитником в мире".

Real Madrid fans Chasing the

Before the match Best Midfielder in

the world.#MCIRMA #Varane #KDB pic.twitter.com/tDjz952X8g — Abid Orakzai (@AbidOrakxai) August 8, 2020

Не обошлось и без немного черного юмора.

"Зидан увидел Варана в раздевалке после матча Манчестер Сити — Реал".

Zidane when he sees Varane in the dressing room after #MCIRMA . pic.twitter.com/6hmGz6GKaE — atharva (@bamaneatharva08) August 8, 2020

И еще немного о приключениях француза в раздевалке команды после матча.

Varane in the dressing room😂 pic.twitter.com/M5sbpj0vw5 — McHeaven (@SamuelMcHeaven) August 8, 2020

Ну и еще чуть-чуть.

"Когда Варан после матча зашел в раздевалку Манчестер Сити".

Varane entering the City dressing room after the game🤣 pic.twitter.com/5CQqlK9z2m — FPL Defender (@FPL_Defender) August 7, 2020

А теперь немного юмора, который особенно оценят болельщики Арсенала.

"Очень удивлен, что нигде не видел этого мема после матча. Поэтому решил сделать его сам".

Really surprised that after yesterday's match I hadn't seen this meme anywhere. So I decided to make it myself 🙂#ChampionsLeague #MCIRMA #Varane @ODDSbible pic.twitter.com/YH7dQMrNh2 — BopannaCS (@CsBopanna) August 8, 2020

Нашлись даже те фанаты, которые поддержали французского игрока.

"Варан вчера сильно напортачил. Это отстой. Это действительно отстой. Но бывает. Он даже взял на себя вину и назвал себя виновным. Он хороший спортсмен. Я надеюсь, что будущее будет лучше для него и его команды".

I get the memes but the insults ????

Varane messed up big time yesterday. It sucks. It really really really sucks. But it happens. He even took the blame for it and called himself out. He is good sports tbh. I hope the future will be better for him and his team. — nina (@doveykoo) August 8, 2020

Ну и напоследок, оставим Варана окончательно в покое, а подведем итог лаконичным комментарием Бернарду Силвы.

Как бы там ни было, долгожданная Лига чемпионов вернулась. Главный евротурнир без раскачки подарил нам эмоции, которых так долго болельщикам не хватало. Рестарт отличный, наблюдаем дальше.