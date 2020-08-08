Жезус: Пашу каждый день, чтобы стать похожим на Роналдо

Нападающий хочет стать таким же великим, как его соотечественник.

Манчестер Сити обыграл Реал обыграл Реал в ответном поединке Лиги чемпионов и прошел в 1/4. Победа стал возможной благодаря голу и результативной передачи Габриэля Жезуса, который остался доволен результатом.

"Мы победили топовую команду, лучший клуб в истории турнира, так что для нас это большое достижение. У Реала отличная команда, у них много классных игроков. Они могут нас обыгрывать, поэтому мы вышли на поле с намерением выложиться на полную катушку.

Мы люди и можем допускать ошибки, но я всегда верю в положительный исход и давлю, давлю. Это одна из моих сильных сторон. Рад, что забил.

Я работаю, чтобы стать великим нападающим. Пашу каждый день, чтобы стать похожим на Роналдо. Он значительно превосходит меня по своим игровым качествам. Мне еще много нужно работать, чтобы стать таким, как он", — приводит слова Жезуса официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Манчестер Сити — Реал.