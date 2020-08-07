Лион сенсационно выбил Ювентус из 1/8 финала ЛЧ

Голов Криштиану Роналду не хватило для героического спасения туринского клуба в двухматчевой дуэли (2:1).

Лига Европы достаточно успешно возобновила розыгрыш после карантина, а уже на следующий день после окончания ее стадии 1/8 финала очередь вернуться на телеэкраны перешла к главному клубному турниру Старого Света. Лига чемпионов УЕФА также остановилась в трех шагах от решающего поединка. Кто-то успел заскочить в четвертьфинальный вагон, а кто-то, как туринский Ювентус и французский Лион, сыграли только первый свой матч. На домашнем для "зебр" стадионе должна была решиться судьба этой пары после "овернь–рона–альпских" 1:0 в пользу местных "ткачей".

Практически полгода — столько прошло от встречи во Франции. Коллектив Маурицио Сарри за это время успел уступить национальный Кубок неаполитанскому Наполи, однако в очередной раз защитил свой чемпионский титул. В то же время, у их соперника ситуация на внутренней арене была куда сложнее — Лион умудрился проиграть Лиллю в Международный женский день, и его тут же выкинули конкуренты из зоны еврокубков.

Затем, свое слово сказала и Федерация, досрочно завершив чемпионат. "Ткачи" сделали попытку исправить ситуацию победой в последнем в истории розыгрыше Кубка Лиги, но желание ПСЖ оформить очередной внутренний "требл" оказалось выше их амбиций. Стало быть, для французской команды только победа в текущем розыгрыше ЛЧ могла стать путевкой в Европу на следующий год. За то и намеревались вести борьбу.

Лион успешно стартовал в отчетной встрече с быстрого гола, уже на 10-й минуте получив право на исполнение пенальти. Сомнительное решение арбитра Цвайера, даже после серии повторов на системе VAR, что уж тут говорить. Бентанкур сыграл в подкате против Ауара в мяч, однако подцепил соперника опорной ногой — если с такой трактовкой эпизода подходить к рассмотрению, то можно отчасти доверить решению немецкого рефери. Депай издевательской "Паненкой" без разбега по центру ворот переиграл Щесны.

Обозленный Юве мигом полетел отыгрываться, однако "ткачам" воздалось сполна с такого же спорного пенальти. Депай стоял в стенке при штрафном ударе Пьянича в конце первого тайма, а мяч прилетел ему в руку после выстрела боснийца. Роналду две попытки для реализации таких подарков не требует — точно в правый нижний угол отправился мяч. А ведь до этого у "зебр" был колоссальный момент, когда Бернардески чуть не превратился в "Бернардесси", и не завел мяч прямиком в ворота во время затяжного дриблинга на правом фланге. У Лиона в тот момент героем стал Марсело, однако уже закрадывалось впечатление, что гости начали проседать психологически.

Возможно, впечатление и не получилось бы столь обманчивым, если бы команда Сарри не сыграла во втором тайме в уже "полюбившийся" фанатам клуба "саррибол". Да, героическими усилиями Криштиану Роналду Ювентусу удалось отыграть еще один пропущенный мяч, но к третьему забитому в этой игре они были слишком далеки. Отмечаем дальний удар португальца с правого полуфланга при ассисте Бернардески — прямиком в правый верхний угол. Как следствие, еще пару побитых/установленных рекордов на его счету.

Но как уже было упомянуто, на итоговое положение команды Сарри это не повлияло. Ювентус хотел навалиться на соперника числом на последних минутах, но не придумал ничего лучше, кроме пары "картинных" падений его игроков в чужих владениях. Роналду старался, Дибала ломался практически сразу после своего выхода на поле, но и этой "жертвы" не хватило для решающего рывка. Количество вопросов к Сарри только увеличилось, и как бы этот матч не стал последним для его тренерской карьеры в Юве.

Тройной свисток от немецкого арбитра Феликса Цвайера зафиксировал проход в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА французского Лиона, а туринский Ювентус остановился уже на первой стадии плей-офф.

Ювентус — Лион 2:1 (первый матч — 0:1)

Голы: Роналду, 43 (пен.), 60 — Депай, 12 (пен.)



Ювентус: Щесны — Куадрадо (Роналду, 70), Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Бентанкур, Пьянич (Рэмси, 61), Рабио — Бернардески (Дибала, 71, Оливьери, 84), Игуаин, Роналду.



Лион: Лопеш — Денайер (Андерсен, 61), Марсело, Марсал — Бруну — Дюбуа (Тете, 90+1), Какере, Ауар (Мендес, 90+1), Корне — Экамби (Рейн-Аделаид, 67), Депай (Дембеле, 67).



Предупреждения: Куадрадо, Бентанкур — Ауар, Дюбуа, Депай, Лопеш, Корне, Какере, Марсал.