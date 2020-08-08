Зидан впервые вылетел из Лиги чемпионов в статусе тренера

Реал завершил выступления в еврокубках на стадии 1/8 финала.

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити принимал Реал.

Мадридский коллектив повторно проиграл манчестерскому и выбыл из турнира.

Это означает, что Зинедин Зидан впервые уступил в Лиге чемпионов в статусе главного тренера. Ранее мадридский клуб трижды выиграл еврокубковый турнир под его руководством (2016-2018 года).

При этом, в прошлом сезоне Реал также покинул Лигу чемпионов на стадии 1/8 финала, но тогда командой руководил Сантьяго Солари.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Варан — первый игрок Реала, совершивший две результативные ошибки в одном матче с сезона-2007/08.