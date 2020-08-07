Манчестер Сити — Реал. Накануне

Football.ua представляет вашему вниманию анонс ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов между Ман Сити и Реалом.

Дождались! Вслед за Лигой Европы в нашу жизнь возвращается и главный европейский турнир — Лига чемпионов. Всё внимание на Англию, где в городе Манчестер состоится битва за выход в четвертьфинал — Ман Сити примет мадридский Реал!

Манчестер Сити — Реал



Пятница, 22:00, Манчестер, Этихад. Арбитр встречи — Феликс Брых (Германия). Первый матч — 2:1.

Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.



Такое чувство, что первый матч Ман Сити и Реала был уже в другой жизни. С того момента прошло уже практически полгода! Испанский клуб с тех пор успел выиграть столь желанное чемпионство, оставив не у дел Барселону, а англичане ничего не смогли поделать с Ливерпулем в Премьер-лиге. В этом году "красные" были сильнее, о чем говорил сам Хосеп Гвардиола. Утешительный приз для "горожан" на внутренней арене — победа в Кубке Английской лиги, однако чтобы сделать этот сезон успешным, нужна долгожданная победа в Лиге чемпионов.

В том первом матче на Бернабеу мы увидели настоящую шахматную партию, но нельзя не отметить, что гостям все-таки повезло уехать со столь весомым преимуществом. В тот вечер более справедливым результатом, скорее всего, была бы ничья, но никто и не виноват Реалу, что команда позволила сопернику реализовать свои моменты. Да и сами "сливочные" могли забивать больше одного. В любом случае, тот матч уже история, и теперь Реалу на выезде нужно забивать минимум дважды. При этом, фактор домашнего поля сведен практически к нулю, ведь матч, само собой, пройдет при пустых трибунах.

Реал после карантина выдал блестящую серию из 10 побед кряду, что и привело к чемпионству. Зидан в очередной раз показал себя гением ротации и сумел свергнуть Барселону с пьедестала. После этого успеха футболистов отправили на недельный отпуск и только потом началась подготовка к ответному матчу с Сити. Пока игроки Реала грелись на солнце, "горожане" куражились в АПЛ, но между разгромами соперников Ман Сити получил неприятную оплеуху от Арсенала в полуфинале Кубка Англии (0:2). Артета обыграл своего учителя. Правда, с того момента прошло уже больше двух недель и игроки Сити наверняка забыли то поражение. Сейчас на носу невероятно важный отрезок и все внимание должно быть сосредоточено исключительно на Реале. В противном случае беды не избежать.

Что касается кадровых новостей, то проблемы имеются у обеих команд. Так, Гвардиола не может рассчитывать на травмированного Серхио Агуэро и дисквалифицированного Бенжамена Менди. Агуэро будет подменять Жезус, а слева в обороне, скорее всего, выйдет Жоау Канселу — именно его, а не Александра Зинченко Гвардиола наигрывал на этой позиции в конце сезона. Кажется, специально под Реал.

У гостей имеется более существенная проблема. Это дисквалификация Серхио Рамоса. В таких матчах капитан жизненно необходим даже своим присутствием, но Реалу придется обходится без него. Рамос, к слову, полетел с командой в Англию, чтобы поддержать и мотивировать партнеров. Было бы интересно взглянуть, как Серхио будет заряжать игроков в раздевалке. Посмотрим, поможет ли. Также точно не сыграют Гарет Бэйл и Хамес Родригес. По словам Зидана, валлиец сам не захотел играть против Сити, что в очередной раз показывает его отношение к команде. Правда, на поле Этихада он бы и так не вышел — Зидан на него не рассчитывает.

Если говорить о выборе тренеров на матч, то несколько вопросов имеются. Доверит ли Гвардиола место в старте молодому Эрику Гарсие, которого наигрывали в конце сезона, или выйдет опытный Фернандиньо? Мы ставим на второй вариант. Сыграет Илкай Гюндоган или Давид Силва? И здесь ставим на опыт испанца. Рияд Марез или Бернарду Силва? Больше шансов выйти у алжирца, тогда как португалец будет главным оружием Гвардиолы, если нужно будет усилять игру. В остальном сомнений по позициям нет.

Зидан вместо Серхио Рамоса выпустит Эдера Милитана, в центре подумает по поводу Луки Модрича и Феде Вальверде, но наверняка сделает ставку на хорвата, а в атаке увидим Карима Бензема с крыльями в виде Эдена Азара и Родриго Гоэса. Это самый читаемый вариант, но Зидан вполне может удивить. Например, выпустить не Азара, а Винисиуса, который активно наигрывался с основой на тренировках. Кроме того, француз неоднократно в последнее время менял тактическую схему и, вполне возможно, что и для Сити он припас нечто эдакое. Главное — не перестараться.

Как же будет развиваться игра? Нас ждет увлекательное зрелище, в этом можно не сомневаться. Сити — не та команда, которая будет полностью закрываться из-за добытого ранее преимущества, а Реал будет априори вынужден бежать вперед. Игра сведется к тому, кто будет более беспощаден в завершающей стадии, ведь моменты будут у обеих команд.

Ориентировочные составы:

Ман Сити: Эдерсон — Уокер, Фернандиньо, Ляпорт, Канселу — Де Брюйне, Родри, Давид Силва — Марез, Жезус, Стерлинг

Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитан, Варан, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос — Родриго, Бензема, Азар

Дисквалифицированы: Менди — Рамос

Травмированы: Агуэро — Марино, Браис

Не сыграют: Бэйл, Хамес (оба — Реал)

Слова:

- Хосеп Гвардиола, менеджер Ман Сити.

"Сложно предсказать тактику Зидана. Когда ты думаешь, что знаешь, он применяет что-то другое. Мы просмотрели все матчи Реала после рестарта Примеры, обсуждали какие-то свои соображения о том, как они начнут эту встречу. Но еще больше мы концентрировались на том, что можем сделать сами".

- Зинедин Зидан, менеджер Реала.

"Мы готовились к этому матчу. Понимаем, что уступаем в счете, но для это нас словно очередной финал, и мы постараемся провести мощную игру. Не знаю, как все сложится завтра, но это точно будет встреча двух очень сильных команд, и это главное. Если мы хотим дойти до конца, нам предстоит сыграть четыре финала, и завтра — первый из них. Самое важное в том, что мы все в форме, поскольку у нас было десять дней на подготовку. Азар тоже в порядке"