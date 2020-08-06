Зидан: Матч с Манчестер Сити — очередной финал

Главный тренер мадридцев дал комментарий перед поединком против "горожн".

Зинедин Зидан ждет от поединка упорной борьбы за путевку в следующую стадию, а также отметил хорошую готовность своей команды.

"Мы готовились к этому матчу. Понимаем, что уступаем в счете, но для это нас словно очередной финал, и мы постараемся провести мощную игру. Не знаю, как все сложится завтра, но это точно будет встреча двух очень сильных команд, и это главное.

Если мы хотим дойти до конца, нам предстоит сыграть четыре финала, и завтра — первый из них. Самое важное в том, что мы все в форме, поскольку у нас было десять дней на подготовку. Азар тоже в порядке", — приводит слова испанца официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч между Манчестер Сити и Реалом состоится в пятницу, 7 августа, в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.